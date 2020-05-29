Премьеры Узбекистана и России обсудили сотрудничество в торговле

CentralAsia (UZ) - Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудили сотрудничество двух стран в сфере экономики, в том числе в торговле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях, а также обменялись мнениями в связи с предстоящим 29 мая 2020 года заседанием Совета глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

Мишустин и Арипов обсудили также график двусторонних и многосторонних контактов.