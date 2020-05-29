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  29 мая 2020
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Из Индии в Узбекистан намерены вернуться 300 граждан

CentralAsia (UZ) -  С начала пандемии двумя чартерными авиарейсами Uzbekistan Airways 21 марта и 10 мая из Индии возвращены в Узбекистан 527 человек. Еще около 300 узбекистанцев в Индии ожидают отправки на родину, сообщает ИА «Дунё».

Сотрудники посольства Узбекистана в Дели находятся на связи с соотечественниками по телефону и мессенджерам. Для решения возникающих вопросов ведется прием граждан при строгом соблюдении санитарных норм.

За два месяца, в апреле и мае, посольство передало продукты питания и товары первой необходимости более чем 150 согражданам, находящимся в городах Дели, Гуруграм и Ноида.

По последним данным, в Индии зафиксировано 165386 случаев заражения коронавирусом, погибли более 4,7 тысяч человек.

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