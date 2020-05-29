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  29 мая 2020
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В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков после смерти афроамериканца
Reuters
Reuters
Предыстория: В США продолжаются столкновения после смерти чернокожего, задержанного полицией. Фото

CentralAsia (CA) -  Мэр города Миннеаполис штата Миннесота, Джейкоб Фрей подписал указ о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Согласно указу, введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан. Режим может продлиться 72 часа, если его не отменят специальным указом раньше.

Джордж Флойд умер в понедельник, после того как был задержан полицией; в интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит «я задыхаюсь», а полицейский держит колено у него на шее.

В ходе столкновений полицейские применили слезоточивый газ, а протестующие бросали камни.

После произошедшего из полиции Миннеаполиса уволили четверых мужчин. Инцидент прокомментировал мэр города, заявив, что темный цвет кожи «не должен быть смертным приговором».

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