В Италии врачи впервые пересадили легкие пациенту, переболевшему коронавирусом

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Милане 18 мая врачи провели пересадку легких 18-летнему пациенту, заболевшему коронавирусом. Об этом сообщает итальянское издание Focus.

Молодой пациент в течение двух месяцев находился в реанимации госпиталя Сан-Раффаэле.

Врач Марио Нозотти объясняет, что пациента было необходимо спасти лишь путем трансплантации, потому что его легкие были практически уничтожены и он был подключен к аппарату ИВЛ.

«Трансплантация легких является сложной операцией, но сделать ее на пациенте с Covid-19 в таких критических условиях поставило нас перед новыми проблемами», - признался он.

Перед операцией пациент прошел курс лечения от коронавируса. Только после того как вирус был полностью уничтожен, врачи приступили к поискам донора.

Операция длилась 10 часов, ее проводили две группы врачей. Для защиты от возможного заражения врачам пришлось работать в масках, защитных шлемах и двойных перчатках. Это создавало дополнительные трудности хирургам, но операция прошла успешно. Сейчас пациент проходит физиотерапию для восстановления самостоятельного дыхания в отделении интенсивной терапии.