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  29 мая 2020
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В Великобритании умер самый старый мужчина в мире
РА
РА

CentralAsia (CA) -  В Великобритании скончался Роберт Уэйтон - самый старый мужчина в мире, ему было 112 лет. Об этом сообщила семья Уэйтона.

В феврале этого года он стал самым долгоживущим мужчиной после смерти японца Титэцу Ватанабе, которому тоже было 112 лет.

Как заявила его семья, он скончался 28 мая от рака.

Роберт Уэйтон родился 29 марта 1908 года в городе Халл в Восточном Йоркшире.

«Боб был необычайным человеком, и для его семьи - вовсе не потому, что он достиг такого невероятного возраста. Он был примером для подражания для всех нас, он прожил свою жизнь, с большим интересом общаясь с очень многими людьми по всему миру», - сказано в заявлении его родственников.

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