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  29 мая 2020
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В США Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю

CentralAsia (CA) -  В США впервые отменен ежегодный Бостонский марафон, который является одним из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире. Об этом сообщили организаторы.

«Нашим главным приоритетом по-прежнему остается охрана здоровья населения, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир для исторического 124-го Бостонского марафона», - заявил исполнительный директор марафона Том Грилк.

Изначально Бостонский марафон должен был состоятся 20 апреля 2020 года, но из-за пандемии он был перенесен на 14 сентября.

Всем участникам, которые были зарегистрированы для участия в мероприятии 20 апреля, будут возвращены денежные средства и дана возможность принять участие в виртуальной версии марафона.

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