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  29 мая 2020
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Улан-Батор впервые входит в рейтинг StartupBlink

CentralAsia (MNG) -  

Карта мировых стартапов экосистемы и исследовательский центр StartupBlink выпустил «Глобальный рейтинговой отчет StartupBlink 2020».

StartupBlink — это проект нескольких предпринимателей из Хорватии и Швейцарии. Целью создания карты является развитие мирового стартап-сообщества. В базе сервиса собраны данные с AngelList, Swissstartups.org, Elance.com и других платформ. На StartupBlink можно найти координаты влиятельных в этой сфере людей, таких как Бен Горовиц, Стивен Синофски, Патрик де Лев, фриналсеров и даже вакансий в стартапах. Карта позволяет фильтровать стартапы по отрасли и местоположению. Акселераторы можно сортировать по количеству денег, которые предлагаются стартапам, и по регионам.

В мире насчитывается 193 государства-члена ООН и 4416 городов с населением более 150 000 человек. В отчете ранжируется экосистема стартапов из 100 стран и 1000 городов с помощью алгоритма, который обрабатывает данные и показатели на основе качества и количества стартапов, их спонсоров и бизнес-среды.

Согласно Глобальному рейтинговому отчету StartupBlink 2020, Монголия занимает 93-е место из 100 лучших, а город Улан-Батор впервые в этом году вошел в ранг 690 из 1000 городов.

«За последний год технический талант в Монголии и развитие высококачественных стартапов значительно выросли. Улан-Батор станет трамплином в развивающемся IT-секторе Монголии, выведя экономику в новом направлении. Для Монголии, чтобы оставаться в первой сотне и повышать рейтинг, было бы здорово видеть, что она развивает капитал как азиатский центр инноваций. Мы ожидаем гораздо большего от этой страны», - говорится в отчете.
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