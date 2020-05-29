Улан-Батор впервые входит в рейтинг StartupBlink

CentralAsia (MNG) -

StartupBlink — это проект нескольких предпринимателей из Хорватии и Швейцарии. Целью создания карты является развитие мирового стартап-сообщества. В базе сервиса собраны данные с AngelList, Swissstartups.org, Elance.com и других платформ. На StartupBlink можно найти координаты влиятельных в этой сфере людей, таких как Бен Горовиц, Стивен Синофски, Патрик де Лев, фриналсеров и даже вакансий в стартапах. Карта позволяет фильтровать стартапы по отрасли и местоположению. Акселераторы можно сортировать по количеству денег, которые предлагаются стартапам, и по регионам.