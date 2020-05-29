В Фергане журналиста посадили на 15 суток за оскорбление инспектора профилактики

CentralAsia (UZ) - В соцсетях идут обсуждения о ситуации вокруг ферганского журналиста Усмонжона Кадырова. Пользователи соцсетей предполагали, что журналист исчез после беседы с пресс-секретарём главы Ферганской области Мухаммаджоном Обидовым. Затем появились сообщения о том, что его посадили на 15 суток.

Как сообщает издание Хабар.уз, 27 мая пресс-секретарь хокима Ферганской области М.Обидов разместил на своей странице в Facebook сообщение, в котором опровергает статью, опубликованную узбекской службой Радио Свободы о том, что в Центре ремесленников в Маргилане к приезду президента Шавката Мирзиёева медработников превратили в уборщиков.

В ответ на эту статью в Озодлик журналист Усмонжон Кадыров ранее оставил комментарий с содержанием «эти слова кажутся безумно правдивыми». Глава пресс-службы Ферганской области делает замечание молодому журналисту за такую "поддержку" зарубежного СМИ, заблокированного в Узбекистане. После этого Кадыров приносит свои извинения, объясняя всё "молодостью и недостатком опыта".

После этого журналист нигде не появляется.

Его «исчезновение» вызывает серьезную обеспокоенность у местных коллег и пользователей социальных сетей. Опасения не беспочвенны: в последние полтора месяца в Фергане на журналиста оказывалось давление со стороны чиновника местного самоуправления, а другой коллега подвергался открытой атаке, сообщает издание "Хабар". Однако, как оказалось, то что Усмонжон Кадыров был заключен в тюрьму на 15 дней, было не за его сообщение, которое он разместил в соцсети, или то, что его «извинения» не были приняты во внимание, в противовес «извинениям» того же хокима области Шухрата Ганиева, которые он сделал перед общественностью после сноса домов.

Как оказалось, журналист заслужил такое наказание за неподчинение законному требованию сотрудника органов внутренних дел и совершение еще одного мелкого хулиганства.

Согласно решению Ферганского городского административного суда, 27 мая 2020 года около 15:30 журналист шел перед зданием администрации Ферганской области по улице Алишера Навои, в нарушение требований карантина, без маски. Ему повстречался инспектор профилактики ОВД М.Хамралиев.

"Когда инспектор сказал ему следовать правилам и пройти в отделение, чтобы установить его личность, Кадыров оскорбил его безо всяких на то оснований", - сообщает издание, ссылаясь на судебные документы. "Неизвестно, как он оскорбил праоохранителя, но явно, что не так, как это сделала недавно певица Юлдуз Усманова, которая указывала правоохранительным органам средним пальцем", - иронично отмечает издание.

В решении суда говорится, что Кадыров полностью признал свою вину и даже извинился перед инспектором. Но его «извинение» не было принято. Профилактический инспектор попросил суд наложить на него административное взыскание.

Председатель Ферганского городского административного суда С. Курбанов обвинил Усмонжона Кадырова в нарушении правил борьбы с эпидемиями, мелком хулиганстве, несоблюдении требований законодательства, и приговорил к 15 суткам лишения свободы.

Примечательно, что нет никаких доказательств его нарушения, кроме его признания и указания профилактического инспектора, отмечает издание.

Удивительно только то, что в середине дня, в общественном месте в центре города Ферганы, никто не был свидетелем такого оскорбления со стороны журналиста. Однако в решении суда четко говорится, что он "... оскорблял, кричал и нарушал спокойствие граждан нецензурными словами", - пишет "Хабар".