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  29 мая 2020
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Fitch прогнозирует, что экономика Монголии сократится на 2% в 2020 году

CentralAsia (MNG) -  

Товарно-зависимая экономика Монголии сталкивается с резким замедлением ВВП и роста экспорта, ухудшением государственных финансов и разрушением внешних буферов в этом году из-за коронавирусного шока. Тем не менее, подтверждение рейтинга со стабильным прогнозом отражает оценку Fitch, что воздействие шока будет в значительной степени временным, с сильным восстановлением экономики и возобновлением государственного долга / ВВП в 2021 году.

Значительные риски снижения отражаются на уровне рейтинга «B», а сильные структурные факторы Монголии в сочетании с ожидаемым доступом к финансированию со стороны многосторонних и двусторонних кредиторов обеспечивают поддержку суверенным рейтингам.

Fitch прогнозирует, что экономика Монголии сократится на 2% в 2020 году, а затем восстановится до 7,9% в 2021 году.

Наш базовый уровень предполагает, что спрос со стороны Китая, на который приходится около 90% экспорта Монголии, возрастет во второй половине этого года. Это подчеркивается постепенным улучшением китайского промышленного производства и инвестиционных расходов с апреля. В то же время риски снижения темпов роста экономики Монголии сохраняются на фоне неопределенности относительно того, как пандемия развивается в глобальном масштабе, а также скорости восстановления Китая. Монголия добилась относительного успеха в локализации коронавируса, отметили в FitchRatings.

Рейтинг Монголии поддерживается показателями управления Всемирного банка (WBGI), ВВП на душу населения и рейтингами Всемирного банка «Ведение бизнеса», которые выше среднего значения диапазона «В». Потенциал роста ВВП высок. Тем не менее, чистый внешний долг высок на уровне 176% ВВП на конец 2019 года, - пишет FitchRatings.
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