CentralAsia (MNG) -

Товарно-зависимая экономика Монголии сталкивается с резким замедлением ВВП и роста экспорта, ухудшением государственных финансов и разрушением внешних буферов в этом году из-за коронавирусного шока. Тем не менее, подтверждение рейтинга со стабильным прогнозом отражает оценку Fitch, что воздействие шока будет в значительной степени временным, с сильным восстановлением экономики и возобновлением государственного долга / ВВП в 2021 году.

Товарно-зависимая экономика Монголии сталкивается с резким замедлением ВВП и роста экспорта, ухудшением государственных финансов и разрушением внешних буферов в этом году из-за коронавирусного шока. Тем не менее, подтверждение рейтинга со стабильным прогнозом отражает оценку Fitch, что воздействие шока будет в значительной степени временным, с сильным восстановлением экономики и возобновлением государственного долга / ВВП в 2021 году.

Fitch прогнозирует, что экономика Монголии сократится на 2% в 2020 году, а затем восстановится до 7,9% в 2021 году.

Fitch прогнозирует, что экономика Монголии сократится на 2% в 2020 году, а затем восстановится до 7,9% в 2021 году.