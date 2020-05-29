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  29 мая 2020
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Количество случаев коронавинуса в Узбекистане достигло 3463

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 29 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3463 (+19).

Как сообщил Минздрав, два новых случая были обнаружены в Ташкенте и два в Сырдарьинской области у водителей большегрузов, приехавших через Казахстан. Пятнадцать были выявлены среди тех, кто находится в Карантинном центре, 10 из которых прибыли чартерным рейсом из Шарджи, 3 из Новосибирска, а остальные 2 были в контакте с людьми, инфицированными коронавирусом.

В настоящее время в стране полностью выздоровели 2694 человека с коронавирусной инфекцией, уровень выздоровления составляет 77%.

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