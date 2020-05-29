В Монголии ни один гражданин не умер от коронавируса. Как страна справляется с вирусом?

CentralAsia (MNG) - В Монголии нет смертности от коронавируса, и, учитывая время ввода ограничительных мер, этому даже можно поверить, оценивает финский журналист. При этом он констатирует, что Монголия все делает не так, как другие страны. И рассказывает, как. Материал перевело ИноСми.

На этой неделе Монголия все делает иначе, как и раньше.

Если многие страны — от Финляндии до Японии — на этой неделе начинают снимать ограничения, связанные с эпидемией covid-19, то премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, напротив, заявил о сохранении чрезвычайных мер в стране до тех пор, пока в Монголии не появится вакцина от вируса.

Согласно нынешним указам, монгольские школы и детские сады будут закрыты до сентября, сохранится обязательное использование средств индивидуальной защиты, детям младше 12 лет будет запрещено находиться в магазинах и ресторанах, проведение всех конференций и митингов будет запрещено, сообщает новостное агентство AFP.

На парламентских выборах 24 июня линию премьер-министра, возможно, будут оспаривать. Но если действия монгольского премьера рассматривать только с позиции уровня смертности и заражения, то Монголия очень успешна, пишет автор.

От коронавируса не умер ни один гражданин Монголии. За весь период эпидемии в стране в общей сложности был зарегистрировано всего 179 случаев заражения.

Все эти случаи касались людей, въезжающих в страну. Передача заболевания от одного человека другому в самой Монголии зафиксирована не была.

Конечно, со статистикой есть проблемы и в Монголии, но с учетом времени принятия в стране исключительных мер эти данные могут быть правдивыми.

Изолированное положение не спасло Монголию, столица страны Улан-Батор — большой городской центр, в котором проживает 1,5 миллиона человек. Из столицы ежедневно совершались перелеты, например, в китайский город Ухань, где появился вирус.

Монголию спасла своевременность. Монголия посоветовалась с Китаем и ВОЗ и уже в январе начала соблюдать все рекомендации. Когда подтвердилось, что в Китае вирус передается от человека человеку, Монголия начала принимать меры.

Школы были закрыты 27 января, начались закупки и производство масок и других средств индивидуальной защиты. Граждан Монголии постепенно возвращали самолетами из Китая и других стран. Практически все соблюдали после возвращения трехнедельный карантин.

Вскоре было ограничено сообщение с другими странами. В феврале были введены ограничения в отношении Северной и Южной Кореи и Японии.

10 марта в Монголии был зафиксирован первый случай заражения. У француза, который приехал в страну поездом из Москвы.

Руководство страны готовилось к этому уже несколько недель. Монголия поместила граждан из групп риска на карантин, прекратила авиасообщение, а также железнодорожное и автотранспортное сообщение. На определенный срок были закрыты магазины, проводилась дезинфекция больших территорий, где мог распространяться вирус.

Благодаря быстрому введению мер вирус прекратил передаваться. Остальные случаи заражения были зарегистрированы преимущественно при пересечении границы, так что опасность распространения вируса внутри самой Монголии была минимальной.

В мае Монголия провела учения по изоляции части Улан-Батора на сутки, чтобы в случае реальной угрозы эти действия удалось провести быстро. В учениях было задействовано 3,5 тысячи представителей власти, учения повлияли на будни 150 тысяч человек.

На успешность Монголии в борьбе с вирусом постепенно начали обращать внимание и в других странах.

У Монголии по-прежнему есть серьезные проблемы. По уровню ВВП Монголия находится между Арменией и Руандой. Сейчас в стране хорошее здравоохранение, но во многих регионах в случае вспышки эпидемии получить хорошую медицинскую помощь будет довольно тяжело.

В политических вопросах Монголия считается колыбелью демократии. Однако в 2019 году в Монголии произошел небольшой конституционный кризис, а подозреваемые в коррупции обманывали государство и в этом году.

Строгая линия в отношении коронавируса может вызвать и экономические потери, которых можно избежать, сняв ограничения быстрее.

И все же о таком положении дел, как в Монголии, остальные страны могут только мечтать: заражение удалось остановить — по крайней мере, пока.

Действия Монголии в борьбе с пандемией были более своевременными, чем в развитых западных странах, но дипломатическая стратегия страны остается прежней.

В феврале президент Монголии поспешил в Китай, чтобы выразить поддержку соседней стране, пострадавшей от пандемии. Монголия подарила Китаю 30 тысяч овец. Премьер-министр также подчеркнул, что ранее Монголия подарила Китаю на борьбу с вирусом больше 180 тысяч евро.

Президент Китая Си Цзиньпин поблагодарил президента Монголии за помощь и за овец на подчеркнуто дружественной пресс-конференции.