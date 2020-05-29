Из Индии вернулись еще 90 таджикистанцев

CentralAsia (TJ) - Согласно поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 29 мая 90 таджикистанцев, которые из-за прекращения международного сообщения ранее не смогли вылететь на родину, были доставлены из Дели в Душанбе специальным рейсом авиакомпании «Сомон Эйр».



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, также вечером 28 мая специальный рейс авиакомпании «Эйр Индия» прибыл в столицу с гуманитарной помощью Индии, состоящей из медикаментов для борьбы с коронавирусом.



По последним данным, в Таджикистане коронавирусом заражены 3563 человека, выздоровели 1674 пациента, скончались 47.



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