Из Индии вернулись еще 90 таджикистанцев

- Таджикистан, общество
- 13:00, 29 мая 2020
- Просмотров: 258
CentralAsia (TJ) - Согласно поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 29 мая 90 таджикистанцев, которые из-за прекращения международного сообщения ранее не смогли вылететь на родину, были доставлены из Дели в Душанбе специальным рейсом авиакомпании «Сомон Эйр».
Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, также вечером 28 мая специальный рейс авиакомпании «Эйр Индия» прибыл в столицу с гуманитарной помощью Индии, состоящей из медикаментов для борьбы с коронавирусом.
По последним данным, в Таджикистане коронавирусом заражены 3563 человека, выздоровели 1674 пациента, скончались 47.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения