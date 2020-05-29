Монголия подписала кредитные соглашения с Южной Кореей

CentralAsia (MNG) -

Министр финансов Монголии Ч. Хурэлбаатар и посол Республики Корея в Монголии Ли Ё Хун подписали обмен письмами о продлении Генерального соглашения между правительствами двух стран в порядке по кредиту от экономического развития Фонд сотрудничества (Economic Development Cooperation Fund - EDCF) до конца 2020 года.





В соответствии с генеральным соглашением, которое было заключено 16 января 2018 года, правительство Монголии получает льготный кредит в размере $700 млн с годовой процентной ставкой 0,2% и сроком погашения 30 лет с 10-летним льготным периодом.





Поскольку подписание обмена письмами дало возможность подписать кредитные соглашения для проектов, которые будут реализованы в рамках общего межправительственного соглашения, стороны также подписали специальные кредитные соглашения для четырех проектов, включая строительство жилых комплексов СОЛОНГО-1 и 2 и БАЯНГОЛЫН-АМ, комплекс доступных квартир и внедрение системы электронного контроля для Главного исполнительного агентства судебных решений (General Executive Agency of Court Decision - GEACD).





В рамках вышеупомянутых 3 строительных проектов будут построены арендные жилые комплексы на сумму $381,5 млн чтобы обеспечить доступными домами в общей сложности 7009 семьи в юрточных районах, что внесет существенный вклад в сокращение загрязнения воздуха и почвы в столице.





По словам госсекретаря Министерства строительства и градостроительства С.Магнайсурэн, в многоквартирных домах будут размещаться одна и двухкомнатные квартиры по 40-50 квадратных метров жилой площади в каждой квартире.





В рамках проекта системы электронного контроля GEACD стоимостью $15 млн будет создан электронный центр, который будет оснащен оборудованием для контроля за выполнением ограничений на передвижение, включенных в пересмотренный Уголовный кодекс.

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