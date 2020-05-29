В Индии священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Индии священник обезглавил зашедшего помолиться в храм местного жителя. Об этом пишет местное издание Hindustan Times.

70-летний Сансари Оджа - священник в храме богини Брахмани. Он отрубил косой голову 55-летнему прихожанину, который возносил молитвы перед богиней.

Позже Сансари Оджа сам сдался полиции. Как заявил священник, он совершил убийство по заказу богини Брахмани ради победы над коронавирусом.

Однако стало известно, что у священника был давний спор с умершим из-за мангового сада.