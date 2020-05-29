В июне 2000 человек будут эвакуироваться на восьми рейсах, - МИД Монголии

- Монголия, происшествия
- 13:23, 29 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
Ожидается, что 10 июня 170 граждан Монголии из 1097 человек, желающих вернуться из Казахстана прибуду на родину. Об этом сообщил начальник консульского отдела Министерства иностранных дел Л.Мөнхтушиг.
«Также 11 июня готовимся вывести своих граждан из Японии. Там подали заявление 1448 граждан и прибудут около 200 учащихся, которые закончили учёбу. Затем монахи-ученики должны быть эвакуированы из юго-западного индийского штата Гоа 15 июня. После этого полета 17 июня в Сеул должен полетать спецсамолет только для транзитных пассажиров. И снова 18 июня эвакуируем своих граждан из Южной Кореи.
Будет запущен еще один рейс во Франкфурт для возвращения 2382 граждан из европейского региона. В следующем месяце мы планируем запустить восемь специальных чартерных рейсов, которые привлекут около 2000 своих граждан», - сказал он.
Монголия с 14 марта начала эвакуировать своих граждан из таких пострадавших от COVID-19 стран, как Республика Корея, Япония, Франция, Италия, Германия, Россия и Турция. Однако самая первая эвакуация была из Ухани. Тогда чартерный рейс авиакомпании МИАТ, перевозивший 31 гражданина Монголии из Уханя, эпицентра распространения вируса, приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа первого февраля, в субботу.
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