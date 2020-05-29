В июне 2000 человек будут эвакуироваться на восьми рейсах, - МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -

Ожидается, что 10 июня 170 граждан Монголии из 1097 человек, желающих вернуться из Казахстана прибуду на родину. Об этом сообщил начальник консульского отдела Министерства иностранных дел Л.Мөнхтушиг.

«Также 11 июня готовимся вывести своих граждан из Японии. Там подали заявление 1448 граждан и прибудут около 200 учащихся, которые закончили учёбу. Затем монахи-ученики должны быть эвакуированы из юго-западного индийского штата Гоа 15 июня. После этого полета 17 июня в Сеул должен полетать спецсамолет только для транзитных пассажиров. И снова 18 июня эвакуируем своих граждан из Южной Кореи.