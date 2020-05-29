В России выявили 8572 новых случая коронавируса
- Азия и мир, общество
- 13:38, 29 мая 2020
- Просмотров: 458
CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки выявлены 8572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые зараженные зарегистрированы в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3380 (39,4%).
Итого на 29 мая в России нарастающим итогом выявлено 387 623 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 10 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 299 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 305 61 человек.