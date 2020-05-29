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  29 мая 2020
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В России выявили 8572 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки выявлены 8572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные зарегистрированы в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3380 (39,4%).

Итого на 29 мая в России нарастающим итогом выявлено 387 623 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 10 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 299 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 305 61 человек.

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