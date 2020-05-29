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  29 мая 2020
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Иран планирует открыть границы с Туркменистаном 1 июня

CentralAsia (TM) -  При полном соблюдении медицинских протоколов границы Ирана с Туркменистаном будут вновь открыты 1 июня. Об этом 27 мая сообщил пресс-секретарь Таможенного управления Ирана (IRICA) Сейед Рухолла Латифи, передает иранское агентство Mehr.

По словам Латифи, также «прогнозируется, что торговая деятельность Ирана с Афганистаном будет возобновлена ​​в течение нескольких следующих дней».

«Афганистан объявил о своей готовности к транзитным маршрутам Иран-Афганистан-Таджикистан и Иран-Афганистан-Узбекистан, и транзитные грузовики могут передвигаться по этому маршруту в Узбекистан или Таджикистан при условии, что иранские границы будут вновь открыты с Туркменистаном», – подчеркнул представитель IRICA.

12 мая министр дорожного и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами заявил, что для поездов и грузовиков, пересекающих границу между Ираном и Туркменистаном, будут созданы дезинфекционные тоннели.

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