Евросоюз предоставил Монголии грант в размере 50,8 млн евро

CentralAsia (MNG) -

Европейский союз установил дипломатические отношения с Монголией в 1989 году и открыл постоянное представительство в 2018 году. Сегодня впервые Европейский Союз оказывает бюджетную поддержку Монголии. Вопрос бюджетной поддержки впервые был поднят в 2018 году во время визита министра Европейской комиссии по сотрудничеству в целях развития в Монголии. Под бюджетной поддержкой следует понимать грант, а не кредит. Этот грант идет напрямую в государственный бюджет Монголии, объяснил Траян Лаурентиу Христе.