Евросоюз предоставил Монголии грант в размере 50,8 млн евро

CentralAsia (MNG) -
Европейский Союз предоставляет Монголии грант в размере 50,8 млн евро. Чрезвычайный и полномочный посол Европейского Союза в Монголии Траян Лаурентиу Христе и министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар подписали соглашение.
Европейский союз установил дипломатические отношения с Монголией в 1989 году и открыл постоянное представительство в 2018 году. Сегодня впервые Европейский Союз оказывает бюджетную поддержку Монголии. Вопрос бюджетной поддержки впервые был поднят в 2018 году во время визита министра Европейской комиссии по сотрудничеству в целях развития в Монголии. Под бюджетной поддержкой следует понимать грант, а не кредит. Этот грант идет напрямую в государственный бюджет Монголии, объяснил Траян Лаурентиу Христе.
Мы благодарны за поддержку государственного бюджета и подписание грантового соглашения на сумму 50,8 миллиона евро. Я хотел бы поблагодарить Европейский Союз за протяжение помощи и поддержку бюджета в Монголии в это трудное время. Согласно индексу прозрачности, бюджет Монголии поднялся 15 пунктами, занимая 45-е место в мире. Эта помощь, состоящая из налогов населения стран-членов Европейского Союза, будет потрачена эффективно и ответственно, отметил глава Минфин Монголии, Ч.Хурэлбаатар.
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