В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за все время пандемии

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 232 случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Из 232 случаев, 76 смертей выявили в Москве. Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 4374 человек. Всего коронавирус обнаружен у 387 623 россиян, из них за сутки — 8572.

За весь период проведено более 10 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 299 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 305 61 человек.