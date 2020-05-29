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  29 мая 2020
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В России предложили создать приложение с социальным рейтингом для мигрантов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Работающие с МВД России эксперты предложили ведомству создать приложение с социальным рейтингом для трудовых мигрантов, — сообщает агентство РИА "Новости". Оно может стать обязательным для использования и будет подсчитывать "рейтинг социального доверия" к ним.

Приложение должно будет собирать информацию о социально-правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о здоровье, сведения о совершённых правонарушениях и преступлениях. Отказ от установления мобильного приложения "Мигрант" автоматически будет понижать рейтинг мигранта, — отмечает источник агентства.

До начала эпидемии коронавируса в России в стране, по разным оценкам, работали от девяти до 11 миллионов мигрантов. До 2024 года население России может расти только за счёт их прироста, говорится в прогнозе социально-экономического развития.

Массовое рейтингование граждан используется в ряде регионов Китая. На основе анализа больших данных система одобряет жителям покупку билетов на транспорт, доступ к образованию, госслужбе и социальной поддержке. Система критикуется правозащитниками как внутри самого Китая, так и за его пределами.

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