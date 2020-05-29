В Южной Корее из-за новой вспышки коронавируса вернули ранее снятые ограничения

CentralAsia (CA) - Из-за новой вспышки заражения коронавирусом в Южной Корее вернули некоторые ранее отмененные ограничения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, в Сеуле снова закрыли государственные музеи, театры и галереи.

Власти также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в Сеуле и его пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего числа школьников. В министерстве образования страны также напомнили об обязательном соблюдении социальной дистанции в учреждениях.

Минздрав Южной Кореи несколько дней подряд регистрирует рекордные количества новых зараженных за сутки.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодня в стране выявлены 11 402 случая коронавируса, скончались 269 пациентов.