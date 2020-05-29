[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Южной Корее из-за новой вспышки коронавируса вернули ранее снятые ограничения

CentralAsia (CA) -  Из-за новой вспышки заражения коронавирусом в Южной Корее вернули некоторые ранее отмененные ограничения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, в Сеуле снова закрыли государственные музеи, театры и галереи.

Власти также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в Сеуле и его пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего числа школьников. В министерстве образования страны также напомнили об обязательном соблюдении социальной дистанции в учреждениях.

Минздрав Южной Кореи несколько дней подряд регистрирует рекордные количества новых зараженных за сутки.

По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодня в стране выявлены 11 402 случая коронавируса, скончались 269 пациентов.

print
  • Какие животные могут заразиться коронавирусом?
  • Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых людей Украины
  • Главы правительств стран СНГ обсудят в онлайн режиме усилия против распространения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com