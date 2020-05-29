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  29 мая 2020
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США предоставили товары первой необходимости семьям, пострадавшим от прорыва дамбы в Сырдарье

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 29 мая, посол США Даниэль Розенблюм передал гуманитарную помощь Международному неправительственному благотворительному фонду «Соглом авлод учун». Эта гуманитарная помощь предназначена для 2000 семей, пострадавших от стихийного бедствия в Сырдарье.

Наборы основных предметов первой необходимости включают в себя продукты питания и непродовольственные товары (гигиенические средства, одеяла, постельное белье, таблетки для очистки воды, и так далее). Все необходимые предметы первой необходимости были закуплены Фондом «Соглом авлод учун» в Узбекистане у местных производителей и поставщиков, упакованы в индивидуальные сумки для каждой семьи-бенефициара. Фонд «Соглом авлод учун» доставит эту гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения районы и распространит ее через территориальный филиал в Сырдарьинской области.

Участок дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало рано утром 1 мая. Несколько ближайших к дамбе сел затопило водой. Около 70 000 человек были эвакуированы из 22 населенных пунктов в Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области.

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