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  29 мая 2020
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Дональд Трамп отреагировал на беспорядки в Миннеаполисе

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп отреагировал на беспорядки в Миннеаполисе, происходящие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо», - написал Трамп в своем Твиттере.

Флойд умер в понедельник, после того как был задержан полицией; в интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит «я задыхаюсь», а полицейский держит колено у него на шее.

После происшествия в США прошел ряд волнений с выступающими в защиту Джорджа Флойда.

Новые столкновения в ночь на четверг начались всего через несколько часов после того, как мэр города призвал предъявить обвинения полицейскому, который удерживал Флойда.

Позже в Миннеаполисе ввели режим чрезвычайной ситуации на 72 часа.

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