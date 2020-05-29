Дональд Трамп отреагировал на беспорядки в Миннеаполисе

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп отреагировал на беспорядки в Миннеаполисе, происходящие после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.



«Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо», - написал Трамп в своем Твиттере.

Флойд умер в понедельник, после того как был задержан полицией; в интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит «я задыхаюсь», а полицейский держит колено у него на шее.



После происшествия в США прошел ряд волнений с выступающими в защиту Джорджа Флойда.



Новые столкновения в ночь на четверг начались всего через несколько часов после того, как мэр города призвал предъявить обвинения полицейскому, который удерживал Флойда.



Позже в Миннеаполисе ввели режим чрезвычайной ситуации на 72 часа.