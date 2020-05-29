Министерство юстиции Узбекистана опровергло информацию о «закрытии прописки» в столице

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана 28 мая заявило, что слухи о том, что в Ташкенте и Ташкентской области «прописка скоро снова закроется и открыта лишь на определенный период времени», являются необоснованными.

«Во-первых, указы президента предусматривают, что с 1 апреля 2020 года граждане Узбекистана при приобретении недвижимости не обязаны иметь постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области.

Соответственно, условия оформления постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для покупки недвижимости в этих районах были полностью отменены, - отмечается в сообщении Минюста.

Кроме того, в министерстве напомнили, что с 21 мая в Ташкенте и Ташкентской области был отменен порядок уплаты государственной пошлины в размере 5% от суммы контракта на покупку новостройки на первичном рынке.

По данным министерства, вопрос «закрытия или открытия прописки в Ташкенте» не имеет никакого отношения к оформлению договоров на куплю-продажу недвижимости.

В Ташкенте до недавнего времени действовал институт прописки, согласно которому, жители из областей страны, не могли находиться в столице без временной или постоянной прописки. Получить постоянную прописку могли лишь некоторые категории граждан. А купить недвижимость в Ташкенте, не имея постоянной прописки, было невозможно.