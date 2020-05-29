На Украине обнаружена вспышка заражения коронавирусом в облбольнице

CentralAsia (CA) - В хирургическом отделении житомирской областной больницы им.Гербачевского обнаружен очаг заболеваемости коронавирусом, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на начальника областного управления здравоохранения Николая Суслика.

Как он сообщил, инфицированы коронавирусом 22 человека, из них 16 - медработники. Также положительные тесты оказались у пяти пациентов, контактировавших с зараженными медиками.

Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациенты, которые находились в отделении и могут проходить амбулаторное лечение, будут выписаны. Остальных переведут в другие больницы, где лечатся пациенты с COVID-19, передает портал.