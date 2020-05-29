Японский подход. Как справиться с вирусом без карантина и массового тестирования, какова цена победы?

Япония

CentralAsia (CA) - Япония 25 мая сняла введенный в апреле режим чрезвычайной ситуации, объявив (по крайней мере, временную) победу над коронавирусом. Удивительно, что она добилась этого, по большей части игнорируя подходы к борьбе с пандемией, принятые в других странах, пишет автор статьи на портале Republic.ru.

Ежедневный прирост зараженных в Японии сократился до нескольких десятков (в Токио на протяжении нескольких дней фиксировалось менее десятка случаев), а общее количество смертей на сегодня не превышает 1000 (самый низкий показатель в странах G7) – все это результат добровольного и не слишком строгого социального дистанцирования.



Свобода передвижений граждан не была ограничена, малый и средний бизнес – от парикмахерских до ресторанов – продолжал работать. Власти не пытались внедрить никаких инновационных мобильных приложений для отслеживания инфицированных. В стране нет даже своего ЦКЗ. В то время как другие государства твердили мантру «тестируйтесь, тестируйтесь» (на наличие вируса, антитела и так далее), Япония подвергла этой процедуре лишь 0,2% своего населения – чуть ли не самый низкий показатель среди развитых стран. «Используя этот наш уникальный подход, мы за полтора месяца взяли инфекцию под контроль. Думаю, это – демонстрация силы японской модели», - похвастался на пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ. Он также заявил о том, что число госпитализированных с COVID-19 упало с 10 тысяч (месяц назад) до 2 тысяч.



Эти цифры убедили даже скептиков. Япония предотвратила вспышку, столь же масштабную, как и во многих западных странах, а «мягкий локдаун ко всеобщему удивлению показал такой же эффект, что и жесткий», – считает Кенджи Сибуя, специалист по вопросам всемирной охраны здоровья из Королевского колледжа Лондона. Обсуждением того, как Японии, стране с самым большим числом пожилых и довольно близко находящейся к Китаю, это удалось, сейчас заняты ученые со всего мира. Пока что консенсус таков: панацеи нет, свою роль сыграли несколько факторов. «Можно лишь с учетом смертности от коронавируса решить, что Японии повезло. Но даже эксперты затрудняются назвать одну-единственную причину», – говорит Микихито Танака, профессор из Университета Васэда.



В интернете ⁠получил распространение список из 43 причин: от культуры ношения масок ⁠до низкого уровня ожирения. Есть и довольно любопытные предположения: например, некоторые считают, ⁠что говорящие на ⁠японском выделяют меньше вирусных ⁠частиц со слюной по ⁠сравнению с теми, кто говорит на других языках.



В беседе с журналистами Bloomberg эксперты также предположили, что на результат повлияла совокупность многих факторов и что вряд ли получится на их основании сформулировать какую бы то ни было универсальную политику, которую можно было бы успешно перенять. Тем не менее урок Японии важен и полезен.



Почти все специалисты отмечают быструю реакцию на выявленные заболевания – причем «снизу». Если Токио еще можно было упрекнуть в медлительности, то на местах еще в январе активизировались профессионалы, занимающиеся отслеживанием инфекции. Это стало возможным благодаря тому, что в стране действуют центры общественного здравоохранения. В 2018 году они приняли на работу более половины из имеющихся в стране 50 тысяч участковых врачей и медсестер с опытом отслеживания контактов инфицированных людей. В обычное время они мониторят распространение гриппа и туберкулеза, пишет автор.



По словам профессора обществоведения Университета Хоккайдо Кадзуто Судзуки, это «очень аналоговая система»: она не похожа на сингапурские мобильные приложения, но тем не менее очень полезна. Великобритания и США по мере смягчения карантинных мер только приступают к обучению и найму персонала, отслеживающего инфекцию, Япония же запустила эту систему, когда были выявлены первые случаи.



Эксперты концентрировались на кластерах (несколько случаев в одной локации – караоке-баре, спортзале, пабе и так далее), чтобы сдерживать распространение вируса. Интересно, что специалисты не выявили кластеров в печально известных своей переполненностью вагонах поездов и метро. Хитоси Оситани, вирусолог из Университета Тохоку, предполагает, что это связано с тем, что в ходе поездки японцы обычно ни с кем не разговаривают и чаще всего носят маски.



«Многие говорят, что в Японии даже нет отдельного центра по контролю за заболеваниями. Но центры общественного здравоохранения и есть локальные ЦКЗ», – утверждает Йоко Цукамото, специалист в области инфекционного контроля и профессор из Университета здравоохранения Хоккайдо.



Своевременная реакция японцев на вирус была также вызвана непредвиденным событием – стране пришлось иметь дело с круизным лайнером Diamond Princess, который превратился в «плавучий госпиталь» для зараженных коронавирусом. Зато японским экспертам удалось раньше, чем всем остальным, получить бесценную информацию о заболевании, а заодно и запустить идею о серьезности COVID-19 в массовое сознание – маски стали вездесущими, а ковид-диссидентов в стране практически нет.



В то время другие страны считали коронавирус чьей угодно проблемой, только не их, говорит Танака. Но случай с лайнером весьма встревожил японцев – по выражению Танаки, это «все равно что горящая машина прямо перед твоим домом». В адрес японского политического руководства раздавались упреки в бездействии, но это позволило врачам и экспертам в области медицины выйти на первый план, а это, в общем-то, наилучший вариант в условиях угрозы здоровью населения. «Японский подход можно назвать экспертным», – считает Танака.



В заслугу экспертам также можно поставить выработку четкого и запоминающегося правила «трех вещей, которых надо избегать»: закрытых пространств, людных помещений и близкого контакта с другими людьми. Но это не означало запереть людей в квартирах. «Социальное дистанцирование, возможно, и работает, но с ним нельзя нормально жить», – уверяет профессор Судзуки. Японское же правило «трех вещей» – более прагматичный подход и почти такой же эффективный, как полная изоляция.



Инфекционисты указывают и на другие факторы. Сигеру Оми, замглавы экспертной панели советников правительства Японии и экс-директор Западно-Тихоокеанского отделения ВОЗ, считает самым важным из них озабоченность японцев своим здоровьем. Также специалисты предполагают, что японский штамм коронавируса был менее опасным (подробнее об исследовании ученых из Лос-Аламосской национальной лаборатории и более опасном, чем азиатский, европейском штамме коронавируса можно прочитать здесь).



Остаются вопросы относительно реальной распространенности патогена. Япония, как и остальные страны, вполне могла упустить бессимптомных (или со слабо выраженными симптомами) носителей коронавируса. Так, тест на антитела, проведенный на 500 жителей Токио, выявил, что масштаб вспышки заболевания почти в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика. Аналоговое отслеживание контактов плохо работает в случае массового заражения, а в соцсетях японцы много жаловались на отсутствие тестирования и медицинской помощи, напоминает Bloomberg. Кроме того, показатели у некоторых соседей Японии еще лучше: если верить статистике, в Тайване от коронавируса умерло всего лишь 7 человек, а во Вьетнаме – 0.



Японский подход нельзя назвать идеальным, считает Норио Сугая, профессор Школы медицины при Университете Кэйо (Токио). Если взглянуть на другие азиатские страны (за исключением, само собой, Китая), то смертность у них будет намного ниже, чем на Западе. Несмотря на отмену режима ЧС, нельзя сказать, что с пандемией покончено, настаивает Оситани. «Думаю, что время от времени в стране будут появляться маленькие очаги заболевания, с которыми мы сможем справиться без введения ограничительных мер».



Даже если Японии и удалось избежать худшего в плане здоровья населения, ей не удалось защитить свою экономику. По официальным данным, Япония сейчас переживает рецессию (впервые с 2015 года). Экономисты прогнозируют, что второй квартал года станет худшим. Число туристов в апреле упало на 99,9% после закрытия границ, которое затормозило процветающую туриндустрию – а она обещала быть драйвером экономического роста. Как и в других странах, участились случаи банкротства. На днях правительство Японии разработало Go To Travel – программу ваучеров для туристов на сумму $185 в день, чтобы таким образом вернуть в страну иностранных путешественников.



Власти предупреждают, что даже после окончания режима ЧС жизнь не скоро вернется в прежнее русло. В начале марта японцы с оптимизмом восприняли новости о снижении прироста заболеваний, но он снова скакнул (возможно, благодаря туристам и вернувшимся в страну из отпуска гражданам), и пришлось вводить режим ЧС. Нельзя исключать и вероятность второй – более смертельной – волны. Япония поспешила одобрить к применению препарат ремдесивир (на него возлагают большие надежды, но его эффективность пока не доказана). В адрес властей раздаются призывы с умом использовать сэкономленное время и увеличить масштабы тестирования по примеру своих соседей.



Должностные лица уже начали говорить о том, что «людям придется жить с вирусом», тем самым признавая тот факт, что японский подход не смог полностью уничтожить патоген. «Мы должны предположить, что вторая волна может быть куда хуже, и подготовиться к ней. Если следующая вспышка окажется более страшной, наша медицинская система вообще выйдет из строя», - считает профессор инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Сева Йосихито Ники.



Хотя режим ЧС был снят, различные секторы экономики страны приходят в норму по-разному, в соответствии с подробными рекомендациями, разработанными властями. Так, Абэ заявил, что снятие ограничения на посещение массовых мероприятий будет очень постепенным: на концерты и культурные мероприятия сначала будут допускаться до 100 человек, впоследствии это число будет увеличиваться до заполнения 50% от вместимости того или иного заведения.



При этом японский премьер осознает, что все эти шаги не сведут риск инфицирования к нулю. «Мы действуем методом проб и ошибок. Чтобы полностью восстановить нашу обычную жизнь, потребуется много времени – нужно быть к этому готовыми», - сказал он.