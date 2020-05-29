В Туркменистане родители занимают деньги на расходы выпускников

CentralAsia (TM) - Большинство родителей выпускников средних школ города Туркменабата брали деньги в долг, чтобы их дети отметили последний звонок, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в этот период в стране отмечаются десятки случаев самоубийств выпускников школ из-за того, что они не могут выглядеть в соответствии с «общепринятыми стандартами». К таким стандартам относятся платья из дорогих тканей, дорогая обувь, посещение салонов красоты и так далее. При этом жители города и так были вынуждены брать в долг, чтобы восстановить дома после урагана.

Например, в расположенной по улице Зелили школе №22, фотоальбом выпускника стоил 260 манатов, отрез для платья – 860 манатов, это без учета его пошива, национального ворота, тюбетейки и ленты выпускника. На подарки директору школы, завучу, классному руководителю надо было сдать по 100 манатов на каждого. В целом родители потратили от 3500 до 4500 манатов на каждого выпускника (офиц.курс: 1 доллар равен 3,5 манатам).

За деньги также можно повысить оценки в аттестатах тем выпускникам, которые планируют поступать в ВУЗ. За каждую четверку надо заплатить по 50 манатов, за пятерку – 100 манатов. Вопрос оценок решается на уровне велаятского управления образования.

Ранее сообщалось, что в преддверии последнего звонка в Лебапском велаяте было зафиксировано несколько случаев самоубийства выпускников школ из-за того, что они не смогли найти денег на расходы по случаю окончания школы.