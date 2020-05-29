[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане родители занимают деньги на расходы выпускников

CentralAsia (TM) -  Большинство родителей выпускников средних школ города Туркменабата брали деньги в долг, чтобы их дети отметили последний звонок, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в этот период в стране отмечаются десятки случаев самоубийств выпускников школ из-за того, что они не могут выглядеть в соответствии с «общепринятыми стандартами». К таким стандартам относятся платья из дорогих тканей, дорогая обувь, посещение салонов красоты и так далее. При этом жители города и так были вынуждены брать в долг, чтобы восстановить дома после урагана.

Например, в расположенной по улице Зелили школе №22, фотоальбом выпускника стоил 260 манатов, отрез для платья – 860 манатов, это без учета его пошива, национального ворота, тюбетейки и ленты выпускника. На подарки директору школы, завучу, классному руководителю надо было сдать по 100 манатов на каждого. В целом родители потратили от 3500 до 4500 манатов на каждого выпускника (офиц.курс: 1 доллар равен 3,5 манатам).

За деньги также можно повысить оценки в аттестатах тем выпускникам, которые планируют поступать в ВУЗ. За каждую четверку надо заплатить по 50 манатов, за пятерку – 100 манатов. Вопрос оценок решается на уровне велаятского управления образования.

Ранее сообщалось, что в преддверии последнего звонка в Лебапском велаяте было зафиксировано несколько случаев самоубийства выпускников школ из-за того, что они не смогли найти денег на расходы по случаю окончания школы.

print
  • В Монголии за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса
  • Глава Профсоюза железнодорожников Монголии пригрозил забастовкой
  • В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков после смерти афроамериканца


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com