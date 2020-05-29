Узбекистан намерен создать Комитет по предупреждению пыток

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется создание Комитета по предупреждению пыток. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на заместителя генпрокурора Узбекистана Светлану Артыкову.

Как сообщила в ходе брифинга в Ташкенте С.Артыкова, за последнее время увеличилось число случаев, связанных с пытками, что «вызывает обоснованную озабоченность населения».

В 2017 году зарегистрировано 7 случаев пыток, в 2018 году — 10, в 2019 году — 16, «по результатам которых решен вопрос об ответственности виновных лиц», отметила замгенпрокурора.

Уже разработан проект постановления «О мерах по коренному совершенствованию системы предупреждения пыток в оперативно-розыскной, следственной деятельности и при исполнении наказания». В документе предусмотрено создание Комитета по предупреждению пыток, в задачи которого войдут рассмотрение обращений физических и юридических лиц касательно пыток, проведение доследственной проверки по делам касательно случаев пыток, обеспечение правовой оценки действий должностных лиц, создавших условия, способствовавшие совершению пыток.

В документе предусматривается создание колл-центра Комитета по предупреждению пыток, позволяющего задержанным и заключенным под стражу в любое время суток обратиться через телефон. Проект постановления проходит согласование с компетентными министерствами и ведомствами и вскоре будет вынесен всенародное обсуждение.