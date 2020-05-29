Шведская стратегия борьбы с коронавирусом потерпела неудачу, - бывший главный эпидемиолог страны

CentralAsia (CA) - Анника Линде, которая была главным эпидемиологом Швеции до прославившегося на весь мир Андерса Тегнелля, сначала поддерживала его курс, но сейчас поменяла мнение. Стратегия «шведских генералов войны с коронавирусом» потерпела неудачу, признает она. А вот Дания действовала правильно, пишет датская газета Berlingske. Статью перевело ИноСми.

Когда-то бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде считала, что Швеция может одновременно защитить пожилых граждан и достичь коллективного иммунитета. Теперь же она пришла к выводу, что стратегия «шведских генералов войны с коронавирусом» потерпела неудачу.

Сомневаться в шведской стратегии Анника Линде начала пару недель назад. Изо дня в день бывший главный эпидемиолог страны наблюдала, как ее преемник Андерс Тегнелль докладывает о высоких показателях смертности, тогда как ежедневное количество летальных исходов в Дании и Норвегии часто можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Сегодня Анника Линде уже не уверена, что Швеция поступала правильно: «Швеции следовало закрыть общество еще в марте, когда это сделали Дания и остальная Европа. В самом начале инфекция у нас распространялась слишком, слишком быстро. И, как оказалось, это привело к серьезным последствиям, которые сейчас отражаются на показателях смертности», - сказала она Berlingske.

«Если бы мы закрыли магазины, рестораны и вообще остановили бы большую часть общества, мы бы смогли затормозить распространение вируса и отвоевали бы себе больше времени», - говорит бывший главный эпидемиолог.

Анника Линде была главным эпидемиологом Швеции с 2005 по 2013 год и сейчас стала, вероятно, самым известным шведским критиком уникального подхода своей страны к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сегодня Анника Линде является местным представителем партии «Либералов» в благополучном пригороде Стокгольма Дандерюд, а также входит в городской совет Стокгольмского региона.

Последние месяцы ныне 72-летняя Анника Линде провела в частичной изоляции из страха заразиться. Раньше она полагала, что Андерс Тегнелль и Управление общественного здравоохранения избрали правильную стратегию: пожилые граждане, включая ее саму, защищены, а в Швеции постепенно формируется необходимый коллективный иммунитет, который возникнет, как только переболеют 60% населения, и заставит вирус уйти естественным путем.

«Тогда я считала, что эта стратегия вполне может оказаться эффективной».

Однако теперь Анника Линде поняла, что ее надежды не оправдались. Первые результаты тестов на антитела, которые, правда, сейчас нужно пересмотреть показали, что в середине апреля переболели лишь примерно 7% населения Стокгольма. А в других частях страны эта доля была намного меньше.

«Хотя мы не вполне уверены, что эти анализы обнаруживают всех носителей иммунитета, все равно похоже, что процесс идет очень медленно, и слишком многие умрут, прежде чем мы достигнем коллективного иммунитета. Стокгольм — это особый случай, но в других частях страны до коллективного иммунитета очень и очень далеко».

По ее словам, план по защите пожилых граждан тоже провалился. Примерно половина из четырех с лишним тысяч человек, что умерли от covid-19 в Швеции, жили в домах престарелых. Иными словами, власти не смогли оградить их от инфекции.

«Мы не смогли защитить их. Это, вероятно, наша самая большая ошибка», - говорит Анника Линде.

Berlingske: Защита домов престарелых входила в шведскую стратегию. Может, они бы все равно пострадали так же сильно, даже если бы Швеция ввела более строгие ограничения в обществе?

Анника Линде: Может быть, но, вероятно, быстрая остановка общества все-таки обезопасила бы дома престарелых, а у властей появилось бы время подготовиться и разработать меры их защиты. Можно было бы брать больше анализов у персонала и обеспечивать его правильной защитной экипировкой.

На прошлой неделе Анника Линде в интервью Dagens Nyheter уже говорила, что решение Швеции не закрывать общество может стоить множества жизней, в том числе обитателям домов престарелых.

В воскресенье Андерс Тегнелль ответил на эту критику в интервью «Шведскому радио». Он сказал, что множество смертей в домах престарелых — «это ужасно», но заявил, что не считает их прямым результатом шведской стратегии.

«Нас часто критикуют, говоря, что если бы мы закрылись, то успели бы сделать гораздо больше. Но когда я спрашиваю, что именно мы тогда могли бы предпринять, чтобы добиться существенной разницы, я едва ли получаю ответ», - сказал Андерс Тегнелль.

31 марта правительство Стефана Лёвена ввело запрет на посещение домов престарелых по всей Швеции. Министр социальных дел Лена Халленгрен признала, что шведским властям «не удалось защитить пожилых».

Похвала Дании

За последние недели Швеция несколько раз демонстрировала самые высокие показатели ежедневной смертности на миллион жителей в мире. Сегодня количество смертей на миллион граждан в Швеции примерно в четыре раза больше, чем в Дании, и в девять раз больше, чем в Норвегии.

Анника Линде считает, что соседка Швеции заслуживает похвалы за свои методы борьбы с кризисом.

«В Швеции, возможно, кое-кто и говорит, что Дания выбрала простое решение, закрыв общество. Но на самом-то деле решение это сложное, с последствиями для экономики и свобод граждан. Это было мужественное решение. И Дании нужно за него воздать должное».

Анника Линде считает, что опыт Дании и остальной Европы доказывает, что карантин работает, если его ввести в самом начале вспышки, он позволяет взять вирус под контроль — во всяком случае на время.

Андерс Тегнелль и еще один бывший главный эпидемиолог страны Юхан Гизеке, однако, неоднократно повторяли, что инфекция вспыхнет опять сразу же, как только общества вновь откроются. В Швеции же избрали подход, которому можно следовать длительное время, утверждали они.

Анника Линде пока не готова оценить, правы они в этом предположении или нет.

«Это покажет время, но сейчас в Швеции ситуация плохая по сравнению с соседними странами. Именно на это я и реагирую».

Линде считает, что Швеция сейчас должна как можно быстрее понять, чему можно научиться у соседних стран.

«Сейчас закрывать общество уже слишком поздно. Мы поддерживаем социальную дистанцию, но это не полный карантин, который нам был нужен. Возможно, будет полезно вводить локальные карантины, если инфекция начнет распространяться в новые регионы Швеции».

По словам Анники Линде, Дания уже протестировала гораздо больше граждан, чем Швеция. В Дании на covid-19 проверили около 460 тысяч человек, тогда как в Швеции — лишь 240 тысяч.

«Сейчас это самое важное. Мы должны брать анализы и искать зараженных, чтобы взять вирус под контроль, в том числе и из-за угрозы новой волны», - говорит она.