В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 5 тысяч

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц были выписаны еще 111 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Всего в стране на сегодняшний день от коронавируса вылечились 5011 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1420;
- Нур-Султан – 1046;
- Атырауская область – 294;
- Западно-Казахстанская область – 281;
- Шымкент – 248;
- Кызылординская область – 233;
- Карагандинская область – 221;
- Туркестанская область – 199;
- Жамбылская область – 180;
- Алматинская область – 180;
- Актюбинская область – 179;
- Павлодарская область – 148;
- Мангистауская область – 123;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 64;
- Восточно-Казахстанская область – 54;
- Северо-Казахстанская область – 35.