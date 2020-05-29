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  29 мая 2020
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В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 5 тысяч

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц были выписаны еще 111 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Всего в стране на сегодняшний день от коронавируса вылечились 5011 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1420;

- Нур-Султан – 1046;

- Атырауская область – 294;

- Западно-Казахстанская область – 281;

- Шымкент – 248;

- Кызылординская область – 233;

- Карагандинская область – 221;

- Туркестанская область – 199;

- Жамбылская область – 180;

- Алматинская область – 180;

- Актюбинская область – 179;

- Павлодарская область – 148;

- Мангистауская область – 123;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 64;

- Восточно-Казахстанская область – 54;

- Северо-Казахстанская область – 35.

Коронавирус в Казахстане
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