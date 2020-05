В переполненных больницах Индии пациенты спят на картонках в коридорах. Видео, Фото

CentralAsia (CA) - В Индии растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня Минздрав страны сообщил о рекордных 6500 новых случаях коронавируса за сутки.

Общее количество подтвержденных случаев в Индии превысило 168 тыс. Жертвами вируса стали более 4,8 тыс. человек.

Ожидается, что в некоторых штатах и районах карантин может быть продлен на два месяца. Индийские журналисты запечатлели реалии переполненных больниц в Мумбаи, где некоторые пациенты спят на картонках в коридорах.

«В Мумбаи государственные больницы переполнены, не хватает коек и медперсонала. Страшные реалии из больниц Мумбаи, где пациенты лежат на картонных бумагах на полу из-за нехватки мест. А что с частными больницами?» - задаются вопросом местные СМИ.

From Mumbai my special indepth investigation-How Public Hospitals are overrun, short of beds and staff, despite heroic doctors. Disturbing images of COVID & Suspected COVID patients lying on cardboard strips on the floor. Where are the Private Hospitals? Our @themojo_in report pic.twitter.com/ZeuG4OI450 — barkha dutt (@BDUTT) May 25, 2020