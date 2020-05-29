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  29 мая 2020
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В переполненных больницах Индии пациенты спят на картонках в коридорах. Видео, Фото
Фото: Twitter barkha dutt
Фото: Twitter barkha dutt

CentralAsia (CA) -  В Индии растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня Минздрав страны сообщил о рекордных 6500 новых случаях коронавируса за сутки.

Общее количество подтвержденных случаев в Индии превысило 168 тыс. Жертвами вируса стали более 4,8 тыс. человек.

Ожидается, что в некоторых штатах и районах карантин может быть продлен на два месяца. Индийские журналисты запечатлели реалии переполненных больниц в Мумбаи, где некоторые пациенты спят на картонках в коридорах.

«В Мумбаи государственные больницы переполнены, не хватает коек и медперсонала. Страшные реалии из больниц Мумбаи, где пациенты лежат на картонных бумагах на полу из-за нехватки мест. А что с частными больницами?» - задаются вопросом местные СМИ.

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