Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 3468

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:45 29 мая количество больных, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, составляет 3468 человек.

Как сообщил Минздрав, 4 новых случая заболевания выявлено в городе Ташкенте. 2 из них было выявлено среди населения, а 2 — среди граждан, находящихся на карантине. Ещё у одного пациента из Ташкентской области, находящегося на карантине в стационарных условиях, также был выявлен коронавирус.

Выздоровевших по стране — 2773, продолжают лечение — 731 человека.