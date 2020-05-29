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  30 мая 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 3468

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16:45 29 мая количество больных, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, составляет 3468 человек.

Как сообщил Минздрав, 4 новых случая заболевания выявлено в городе Ташкенте. 2 из них было выявлено среди населения, а 2 — среди граждан, находящихся на карантине. Ещё у одного пациента из Ташкентской области, находящегося на карантине в стационарных условиях, также был выявлен коронавирус.

Выздоровевших по стране — 2773, продолжают лечение — 731 человека.

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