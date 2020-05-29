Президент Узбекистана ознакомился со строительством больницы стоимостью $50 млн

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 мая ознакомился со строительством специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Как сообщило УзА, общая проектная стоимость специализированной больницы в Зангиатинском районе составляет 504 миллиарда сумов (около $50 млн). На площади в 33 гектара строятся 2 комплекса. Больница рассчитана на 2000 коек. При необходимости она может быть трансформирована и вмещать до 4000 больных.

Лаборатория больницы оснащена новейшим оборудованием в области вирусологии, биохимии и иммунологии, микробиологии и паразитологии. Так, если применяемые в других местах приборы для полимеразной цепной реакции способны проверить в среднем 40 анализов за 5 часов, то данная техника может проверить 90 образцов за 2 часа.