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  30 мая 2020
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К ночи в Узбекистане выявлено 20 новых случаев коронавируса. Всего 3488

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 29 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3488 человек. За 6 часов в стране выявили 20 новых случаев, сообщил Минздрав республики.

В Самаркандской области обнаружено 4 новых случая. Вирус также был подтвержден у двух водителей международных грузовиков. Еще 14 случаев было выявлено среди граждан, доставленных в карантинный центр страны 25 мая чартерным рейсом из Екатеринбурга в Ташкент.

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