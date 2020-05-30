К ночи в Узбекистане выявлено 20 новых случаев коронавируса. Всего 3488

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 29 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3488 человек. За 6 часов в стране выявили 20 новых случаев, сообщил Минздрав республики.



В Самаркандской области обнаружено 4 новых случая. Вирус также был подтвержден у двух водителей международных грузовиков. Еще 14 случаев было выявлено среди граждан, доставленных в карантинный центр страны 25 мая чартерным рейсом из Екатеринбурга в Ташкент.