В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 10,3 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 30 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 4,5%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 89 (4,8%);
- город Шымкент – 51 (6,7%);
- Атырауская область – 44 (4,5%);
- Карагандинская область – 41 (5,2%);
- город Алматы – 37 (1,5%);
- Западно-Казахстанская область – 36 (6,6%);
- Актюбинская область – 34 (11,2%);
- Костанайская область – 29 (21,3%);
- Алматинская область – 23 (7,1%);
- Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5%);
- Кызылординская область – 16 (4,8%);
- Туркестанская область – 10 (2,8%);
- Павлодарская область – 8 (4,1%);
- Мангистауская область – 7 (3,2%);
- Жамбылская область – 5 (1,4%);
- Северо-Казахстанская область – 3 (5,9%).
На сегодняшний день всего в стране выявлено 10 382 заболевших, из них выздоровели 5057 пациентов, скончались 37 пациентов.