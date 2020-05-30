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  30 мая 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 10,3 тысяч

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 30 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 4,5%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 89 (4,8%);

- город Шымкент – 51 (6,7%);

- Атырауская область – 44 (4,5%);

- Карагандинская область – 41 (5,2%);

- город Алматы – 37 (1,5%);

- Западно-Казахстанская область – 36 (6,6%);

- Актюбинская область – 34 (11,2%);

- Костанайская область – 29 (21,3%);

- Алматинская область – 23 (7,1%);

- Восточно-Казахстанская область – 17 (17,5%);

- Кызылординская область – 16 (4,8%);

- Туркестанская область – 10 (2,8%);

- Павлодарская область – 8 (4,1%);

- Мангистауская область – 7 (3,2%);

- Жамбылская область – 5 (1,4%);

- Северо-Казахстанская область – 3 (5,9%).

На сегодняшний день всего в стране выявлено 10 382 заболевших, из них выздоровели 5057 пациентов, скончались 37 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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