За сутки в Монголии не выявлено новых случаев коронавируса, один студент выздровел

CentralAsia (MNG) -

В трех лабораториях Монголии 29 мая были протестированы на коронавирус 47 человек, коронавирус не был обнаружен. Один студент, приехавший из России выздоровел и выписан из больницы, проинформировал директор НИЦИЗ, Д.Нямхуу.