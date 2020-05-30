За сутки в Монголии не выявлено новых случаев коронавируса, один студент выздровел

- Монголия, происшествия
- 9:34, 30 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
В трех лабораториях Монголии 29 мая были протестированы на коронавирус 47 человек, коронавирус не был обнаружен. Один студент, приехавший из России выздоровел и выписан из больницы, проинформировал директор НИЦИЗ, Д.Нямхуу.
Таким образом, всего от коронавируса в Монголии выздоровели 44 пациента, есть 179 подтвержденных случаев заражения и 135 находятся на лечении.
Коронавирус в Монголии
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