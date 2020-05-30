В Узбекистане продлили карантин до 15 июня

- Узбекистан, общество
- 10:06, 30 мая 2020
- Просмотров: 503 English
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане продлили действующие карантинные ограничения до 15 июня. Об этом говорится в решении Специальной Республиканской комиссии.
Кроме того, решением комиссии до 1 сентября 2020 года продлены:
- срок виз, выданных иностранным гражданам и лицам без гражданства,
- срок пребывания в Республике Узбекистан для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на въезд без визы и электронной визы на определенный срок;
- срок возврата иностранных транспортных средств с территории Республики Узбекистан, срок действия которых истек в 2020 году.