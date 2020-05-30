В Узбекистане продлили карантин до 15 июня

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане продлили действующие карантинные ограничения до 15 июня. Об этом говорится в решении Специальной Республиканской комиссии.

Кроме того, решением комиссии до 1 сентября 2020 года продлены:

- срок виз, выданных иностранным гражданам и лицам без гражданства,

- срок пребывания в Республике Узбекистан для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на въезд без визы и электронной визы на определенный срок;

- срок возврата иностранных транспортных средств с территории Республики Узбекистан, срок действия которых истек в 2020 году.