В Индии обезьяны украли пробирки с кровью заражённых коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Индии обезьяны напали на лаборанта и похитили у него образцы крови заразившихся коронавирусом людей. Инцидент произошёл на территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш, сообщает Reuters..

Проживающие рядом с учебным заведением опасаются дальнейшего распространения инфекции. Местные власти не уточнили, разлили ли обезьяны кровь из пробирок.

"Обезьяны схватили и сбежали с образцами крови четырёх пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. Нам пришлось снова брать у них образцы крови", — прокомментировал высокопоставленный сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.

Специалисты не обнаружили никаких доказательств того, что обезьяны могут заразиться коронавирусом в случае их контакта с кровью заразившихся пациентов.