Таджикистан не принял предложение России о посредничестве в решении конфликтов на границе с Кыргызстаном

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CentralAsia (TJ) - Сообщение МИД Таджикистана в связи с заявлениями Министра иностранных дел России

Министерство иностранных дел Таджикистан обратило внимание на высказывания министра иностранных дел России Сергей Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ 26 мая этого года относительно ситуации на таджикско-кыргызской государственной границе.

В связи с этим 29 мая Таджикистан направил ноту Министерству иностранных дел России, в которой было отмечено, что вышеуказанный вопрос не был предметом обсуждения в ходе заседания СМИД ОДКБ. Об этом сообщается на странице МИД Таджикистана в Facebook.

Был констатирован тот факт, что деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств-участников ОДКБ и ведется исключительно на двусторонней основе.

До сведения российской стороны было доведено, что переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Таджикистаном и Кыргызстаном ведется на регулярной основе в рамках межправительственной Комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы, а также рабочих групп по правовым и топографическим вопросам, опираясь на передовую международную практику и положения соответствующих международных правовых инструментов.

В ноте МИД Таджикистана особо подчеркнуто, что привлечение третьих сторон в переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой считается нецелесообразным.

Ранее, 27 мая, прошла информация о том, что «гражданин Кыргызстана открыл огонь в сторону жительницы Исфары», в связи с чем была начата работа по уточнению этих сведений, сообщили в ГПС Кыргызстана.

24 мая конфликт с применением оружия произошел на пастбище Мойнок, расположенном на границе кыргызстанского села Ак-Сай и таджикистанского анклава Ворух.

А в ходе инцидента, случившегося 8 мая, было применено охотничье оружие и открыт минометный огонь. С кыргызской стороны были ранены трое пограничников, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. Таджикистан после того конфликта подтвердил ранения у двух местных жителей.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается не уточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях - из-за земли, воды, незаконных пересечений границы.

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