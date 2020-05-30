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  30 мая 2020
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Спецкомиссия Узбекистана опубликовала требования и ограничения на время карантина

CentralAsia (UZ) -  Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом опубликовала требования и ограничения, которые сохраняются во всех регионах независимо от зоны эпидемиологической безопасности.

Согласно решению, в Узбекистане вводятся послабления, которыми разрешено с 1 июня возобновить следующие виды деятельности:

В «красных» зонах:

  • Риелторская деятельность, операции с недвижимостью
  • Деятельность рекламных и маркетинговых агентств.

В «желтых» зонах, то же что и в красных, плюс дополнительно разрешены:

  • Автошколы (теоретическая подготовка в онлайн режиме, практические занятия с соблюдением спец.правил)
  • Аутсорсинговые компании по общепиту.

В «зеленых» зонах, то же что и в красных, плюс дополнительно разрешены:

  • деятельность санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других баз отдыха и размещения (кроме общежитий);
  • деятельность спортивных секций, клубов, спортивных залов и фитнес-клубов;
  • Семейные торжества, свадьбы, торжества и церемонии. (только внутри домов и дворов и не более 30 человек, только для родственников, проживающих на данной территории, при строгом соблюдении санитарно-гигиенических требований).

За нарушение установленных требований в отношении семейных торжеств, свадеб, торжеств и церемоний в течение периода карантина, будет штраф.

Кроме того, разрешена организация перевозок между регионами транспортом, в том числе автобусами, для туристических организаций с целью централизованной перевозки граждан в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие базы отдыха, расположенные в «зеленых» зонах.

В этом случае, водители и пассажиры в автобусах должны носить медицинские маски, медицинские перчатки, так как температура их тела измеряется в пирометрах, и если они составляют 37 ° C и выше, их не следует доставлять в кабину автобуса;

  • Автобусы ходят без остановок в «красных» зонах на межрегиональных маршрутах;
  • Автобусы регулярно тщательно дезинфицируются перед каждым отъездом;
  • Ведется списочная база всех пассажиров, путешествующих на автобусах

Также с 5 июня 2020 года разрешено начать тренировки футбольным клубом с соблюдением спец.требований, в также продолжать чемпионаты Профессиональной футбольной лиги Узбекистана, но без участников.

По прежнему повсеместно во всех зонах действуют правила карантина и ограничения:

  • Социальная дистанции (2 метра) в общественных местах,
  • Не собирать более трех человек, пользоваться медицинскими масками и антисептиками гражданами;
  • не работают образовательные учреждения, детские сады, школы, лицеи, колледжи, техникумы, институты, университеты и учебные центры
  • не работают развлекательные заведения - ночные клубы, дискотеки, рестораны, кафе, кухни, чайные, спа и массажные салоны, караоке, бильярдные, кальянные и центры компьютерных игр;
  • не работают театры, кинотеатры, не проводятся концерты и спортивные мероприятия (кроме тренировок профессиональных футбольных клубов и чемпионатов Профессиональной футбольной лиги Узбекистана);
  • не работает общественный транспорта;
  • не работают вещевые рынки и некоторые специализированные базары
  • на действующих базарах, продовольственных и непродовольственных рынках обязательны обработка антисептиками и измерение температуры посетителей, при температуре выше 37° C посетители не допускаются. Сотрудники торговых объектов обязаны соблюдать социальную дистанцию.

На объектах строительства или ремонта, работы должны вестись строго при полном соблюдении правил санитарии и гигиены, деятельность осуществляется только внутри территории соответствующего объекта.

Несоблюдение требований карантинных ограничений в «красной» категории, а также выполнение разрешенных видов деятельности в «зеленой» и «желтой» категориях без соблюдения установленных специальных требований влечет за собой соответствующую ответственность.

Планируется установить строгий контроль над требованием не допускать межрегиональное перемещение частных транспортных средств (за исключением въезда и выезда из Ташкента в Ташкентскую область и из Ташкентской области в город Ташкент).

Будут создаваться группы добровольцев для контроля за соблюдением карантинных требований на фермерских рынках и в густонаселенных районах.

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