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  30 мая 2020
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Трамп запретил въезд в США ученым и аспирантам из Китая

CentralAsia (CA) -  Американский президент Дональд Трамп ограничил въезд в США ученым и аспирантам из Китая в целях защиты интеллектуальной собственности и технологий страны. Об этом говорится в опубликованном Белым домом бюллетене.

«Президент Трамп издал прокламацию, чтобы ограничить въезд граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий (MCF)», — говорится в сообщении.

В Соединенные Штаты не смогут въехать граждане, не являющиеся иммигрантами из Китая, по визам F или J для исследований или учебы. Исключение сделают для студентов, прибывающих в страну на законных основаниях.

В прокламации также утверждается, что Китай крадет американские технологии, что угрожает безопасности и экономике США. Стратегию MCF Трамп назвал попыткой КНР создать «самые технологически продвинутые вооруженные силы в мире».

Ранее в мае Министерство торговли США ввело санкции против 24 китайских коммерческих и правительственных организаций, которые, по утверждениям американских властей, импортируют из Соединенных Штатов товары и технологии для создания оружия массового поражения и военных нужд.

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