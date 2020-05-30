В Узбекистане выявили 25 новых случаев коронавируса. Всего 3513

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 30 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3513 (+25).

Как сообщает Минздрав, 2 новых случая были зарегистрированы в Ташкенте, 4 в Самаркандской области и 2 в Наманганской области, всего 8 человек. Тринадцать человек были выявлены среди тех, кто помещён в Карантинный центр, двое из которых 27 мая вернулись из России, один 28 мая из Казахстана и один - водитель большегруза, приехавший через пограничный контрольно-пропускной пункт Гулистан.

В настоящее время в стране вылечено и реабилитировано 2728 человек с коронавирусной инфекцией.