[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили 25 новых случаев коронавируса. Всего 3513

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 30 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3513 (+25).

Как сообщает Минздрав, 2 новых случая были зарегистрированы в Ташкенте, 4 в Самаркандской области и 2 в Наманганской области, всего 8 человек. Тринадцать человек были выявлены среди тех, кто помещён в Карантинный центр, двое из которых 27 мая вернулись из России, один 28 мая из Казахстана и один - водитель большегруза, приехавший через пограничный контрольно-пропускной пункт Гулистан.

В настоящее время в стране вылечено и реабилитировано 2728 человек с коронавирусной инфекцией.


Новости по теме:

print
  • Монголия планирует чартерный рейс в Казахстан на следующий месяц
  • Приложение позволяет общественности Монголии высказать свое мнение о местном развитии
  • Количество случаев коронавинуса в Узбекистане достигло 3463


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com