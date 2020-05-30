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  30 мая 2020
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Дональд Трамп заявил, что США прекращают все отношения с ВОЗ

CentralAsia (CA) -  США временно прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения в связи с ее отказом от проведения реформ, на которых настаивал Вашингтон. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Поскольку они отказались провести очень желанные и необходимые реформы, с этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ и перенаправляем ее финансирование», — сказал Трамп.

«Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год, по сравнению с Соединенными Штатами, которые каждый год выделяют примерно $450 млн. Мы неоднократно предлагали им провести реформы, но они отказались действовать», — отметил Трамп.

США является крупнейшим донором ВОЗ. В соответствии с распределением бремени финансирования организации в период с 2020 по 2021 год США должны были проспонсировать 22% бюджета организации.

18 мая Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое он направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме отмечалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.

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