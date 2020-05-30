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  30 мая 2020
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Пентагон готов ввести войска в Миннеаполис, где бушуют беспорядки
Предыстория: В крупных городах США начались беспорядки из-за смерти афроамериканца

CentralAsia (CA) -  Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, штат Миннесота, где уже несколько дней идут акции протеста с беспорядками и бунтами из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника, которые лично ознакомились с соответствующим приказом.

Как отмечает агентство, ввод войск в американский город является редким случаем для министерства обороны.

В готовность приведены подразделения военной полиции в штатах Северная Каролина и Нью-Йорк, солдатам приказано быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов после получения соответствующего распоряжения. Аналогичные указания получили также военнослужащие в штатах Колорадо и Канзас, им необходимо быть готовыми к переброске в охваченный бунтами город в течение суток. Всего к отправке приготовились 800 солдат.

По словам высокопоставленного источника в Пентагоне, данные приказы поступили после того, как президент США Дональд Трамп запросил у министра обороны Марка Эспера возможные варианты быстрого реагирования на тот случай, если ситуация в Миннеаполисе выйдет из-под контроля.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы.

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