За сутки в Таджикистане выявили 123 случая COVID-19. Всего 3686

- Таджикистан, общество
- 13:45, 30 мая 2020
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CentralAsia (TJ) - Общее число заболевших коронавирусом в Таджикистане составляет 3686, сообщает Минздрав республики.
Всего в Таджикистане за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 123 человека.
За 24 часа выписали из больниц 98 человек, общее число выздоровевших на 29 мая составило 1 769.
Количество умерших от COVID-19 не изменилось: от болезни в Таджикистане умерло 47 человек.
Также сообщается, что 2 228 человек находятся под медицинским наблюдением.
Коронавирус в Таджикистане
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