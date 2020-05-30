За сутки в Таджикистане выявили 123 случая COVID-19. Всего 3686

CentralAsia (TJ) - Общее число заболевших коронавирусом в Таджикистане составляет 3686, сообщает Минздрав республики.

Всего в Таджикистане за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 123 человека.

За 24 часа выписали из больниц 98 человек, общее число выздоровевших на 29 мая составило 1 769.

Количество умерших от COVID-19 не изменилось: от болезни в Таджикистане умерло 47 человек.

Также сообщается, что 2 228 человек находятся под медицинским наблюдением.

Коронавирус в Таджикистане

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