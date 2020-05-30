США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США приветствовал изъятие правительством Республики Мальта фальшивой ливийской валюты на сумму $1,1 млрд., напечатанной российским АО «Гознак» по заказу нелегитимной параллельной организацией. Заявление было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

По данным США, Мальта объявила о конфискации фальшивой валюты 26 мая.

"Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте. В ведомстве добавили, что «этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих порочных и дестабилизирующих действий в Ливии".

Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии, - отмечается в сообщении.

"Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами в целях пресечения деятельности, подрывающей суверенитет и стабильность Ливии и несовместимой с международно признанными режимами санкций. Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией дестабилизирующих действий в Ливии", - говорится в заявлении Госдепа.