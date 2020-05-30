В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

CentralAsia (CA) - Первоисточником коронавируса SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии заболевания COVID-19, является не рынок морепродуктов города Ухань. Об этом заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, передает Daily Mail.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19, а значит, они не могли быть источником заражения покупателей.

По словам директора центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а «одной из его жертв». При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но человеку он передался через «промежуточное животное». Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

Как передает РБК, зоолог из Джорджтаунского университета Колин Карлсон заявил, что рынок морепродуктов Уханя, вероятно, стал местом широкого первичного распространения коронавируса — один человек заразил сразу множество людей.

Ранее, 26 мая, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что отправят в Китай специальную комиссию для изучения происхождения SARS-CoV-2. В научную миссию войдут представители разных стран. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти КНР уже выразили готовность помочь иностранным ученым в расследовании.

До этого власти Уханя ввели пятилетний запрет на разведение и употребление в пищу всех наземных диких животных. Запретили также охоту на диких животных и торговлю ими.

В конце января эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая выяснили, что источником распространения коронавируса мог стать рынок морепродуктов в Ухане. Специалисты собрали почти 600 образцов из киосков и мусоровозов, большинство из которых находились в той части рынка, где продавались дикие животные.