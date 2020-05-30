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  30 мая 2020
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На востоке Казахстана после посадки загорелся самолет АН-2

CentralAsia (KZ) -  В Восточно-Казахстанской области 30 мая самолет АН-2 загорелся после посадки в аэропорту Урджара, пострадавших нет, передает zakon.kz.

Согласно информации, после посадки в 15:31 произошло возгорание воздушного судна АН-2 частной авиакомпании "Тараз Жана Алем". Воздушное судно выполнило санитарный рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар.

Возгорание произошло после выполнения рейса, воздушное судно находилось на стоянке, на борту воздушного судна не было людей. Возгорание было быстро локализовано. Пострадавших нет.

По данному факту начато расследование Управления по расследованию авиационных происшествий МИИР РК.

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