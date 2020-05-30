ЕС призвал США пересмотреть решение по ВОЗ

CentralAsia (CA) - Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент ЕК, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения, говориться в их совместном заявлении.

"Мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - говорится в заявлении.

"В то время, как мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии. Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - отметили они.

Глобальное сотрудничество и солидарность являются единственным эффективным способом борьбы с пандемией, считают руководители ЕС.

"ВОЗ должна и впредь быть в состоянии возглавлять международные действия по борьбе с пандемиями, как нынешними, так и будущими. Для этого необходимо участие и поддержка всех. Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для усиленного сотрудничества и совместных решений. Необходимо избегать действий, ослабляющих международные результаты", - заявили они.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".