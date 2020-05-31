В Ингушетии ликвидировали двух террористов, предположительно граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В ингушском городе Сунжа отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации двух террористов. Об этом 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение об окончании контртеррористической операции. С 19:00 мск правовой режим КТО, действовавший с 14:30 мск, а также связанные с ним ограничения, отменены», — указано в сообщении.

О ликвидации террористов стало известно ранее 30 мая. Фамилия одного из погибших Оздоев. Они укрывались в кафе «Смак» на улице Демченко, где их заблокировали силовики.

Сообщается, что боевики могли быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели. В настоящее время территорию проверяют взрывотехники. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

По данным РИА Новости, нейтрализованные бандиты намеревались совершить ряд терактов в республике.

Решение о введении режима КТО было принято начальником республиканского управления ФСБ генерал-майором Сергеем Чернышевым в Сунже после начавшейся перестрелки правоохранительных органов с бандитами. Информированный источник сообщал о двух боевиках, которые были заблокированы в хозяйственной постройке.